Cena benzyny może jeszcze spaść. "Do 10 groszy na litrze"

Ceny ropy Brent na koniec tygodnia spadły do poziomu poniżej 100 dolarów za baryłkę, co niestety nie wpłynie znacząco na poprawę sytuacji na krajowym rynku paliw, zwłaszcza w odniesieniu do oleju napędowego. Wynika to z faktu, że o ile ceny benzyny na rynku europejskim w tym tygodniu wyraźnie spadały, to ceny oleju napędowego pozostały bardziej stabilne.

Spadki, które mogłyby nastąpić w wyniku obniżek na rynku ropy i paliw gotowych, zostały skompensowane przez osłabienie złotego i euro wobec dolara. W konsekwencji hurtowe ceny oleju napędowego zmieniły się nieznacznie, a benzyna Pb 95 w hurcie staniała o 15 groszy na litrze i ta może jeszcze tanieć.

Tymczasem w tym tygodniu dynamika zmian cen na stacjach wyhamowała. Aktualne ceny paliw kształtują się na następującym poziomie: benzyna bezołowiowa 95 – 7,58 zł/l, bezołowiowa 98 – 8,27 zł/l, olej napędowy – 7,64 zł/l, a autogaz – 3,42 zł/l. To oznacza, że zgodnie z oczekiwaniami notowaliśmy kilkugroszowe obniżki średnich cen paliw.

Diesel drożeje szybciej niż benzyna

Należy podkreślić, że jednak na części stacji tankowanie w tym tygodniu było już droższe i bardziej mogli to odczuć tankujący diesla. Olej napędowy na wybranych stacjach drożał do 9 groszy na litrze, podczas gdy ceny benzyny rosły do 3-5 groszy za litr.

Zdaniem analityków, w przyszłym tygodniu będzie szansa na obniżki ceny benzyny do 10 groszy na litrze, ceny oleju napędowego powinny pozostać stabilne lub lekko wzrosną.

Na rynku amerykańskim, którego udział w światowej konsumpcji benzyn sięga ponad 36 proc., coraz wyraźniej widać słabnący popyt. Zgodnie z ostatnimi danymi amerykańskiej Energy Information Administration (EIA), czterotygodniowa średnia konsumpcji benzyn jest około 8 proc. poniżej poziomu z analogicznego okresu roku poprzedniego.

