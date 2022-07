Białoruś nie chce spłacać obligacji w dolarach. Reagują amerykańskie agencje ratingowe

Pod koniec czerwca rząd i Bank Narodowy Białorusi przyjęły wspólną decyzję o przeliczeniu przez Ministerstwo Finansów wypłat z obligacji z zagranicznych walut na ruble białoruskie. Resort finansów poinformował 29 czerwca, że wypłaty obligacji Belarus-2027 na kwotę 22,9 milionów dolarów są już prowadzone w ten sposób.

Białoruś nie chce płacić w dolarach

Tego samego dnia agencja ratingowa Fitch uprzedziła, że jeśli wypłaty białoruskich euroobligacji do 13 lipca nie będą ponownie wypłacane zgodnie z pierwotnymi umowami, to zostanie to uznane za zaleganie ze spłatą. Oznaczać to będzie, że agencja obniży długoterminowy rating Białorusi do poziomu RD – "ograniczone zaleganie ze spłatą", a ranking tej edycji euroobligacji do D – "zaleganie ze spłatą".

12 lipca Ministerstwo Finansów Białorusi przekazało, że uważa sytuację za działanie konieczne i jest zmuszone do wybierania alternatywnych wariantów spłaty obligacji walutowych. Opinię agencji Fitch resort określił jako "subiektywne podejście do oceny zdolności kredytowych Białorusi".

Amerykańska agencja: Białoruś się nie wywiązuje

Agencja Moody’s także uznała, że Białoruś "nie wywiązuje się ze zobowiązań". Agencja Bloomberga informację o problemach Białorusi ze spłatą zadłużenia opublikowała nawet w sekcji "Bankructwa" i oceniła, że brak spłaty 22,9 mln przypadających na 13 lipca, oznacza niewypłacalność Mińska.

Obecnie w obiegu znajduje się pięć edycji białoruskich obligacji w walutach obcych na łączną sumę 3,25 mld dolarów.

