Bankructwo Polski. Im szybciej, tym lepiej?

Prosto zygzakiem II Usłyszałem niedawno niedorzeczną opinię, że jeśli bankructwo Polski jest nieuchronne, a niestety coraz więcej na to wskazuje, to może lepiej, by do niego doszło jak najszybciej.

A w każdym razie – wcześniej niż później. Po co bowiem męczyć się jeszcze długie lata, jeśliby można to było załatwić w rok czy w dwa lata? Jakoś bowiem – perorował mój rozmówca – nie mogę sobie przypomnieć przypadku, żeby jakiś naród zaakceptował konieczność zaciskania pasa bez bezpośrednio ten wybór poprzedzającego doświadczenia bankructwa własnego państwa. Jakoś – przekonywał – nie mogę sobie przypomnieć przypadku, żeby jakiś naród – bez bankructwa własnego państwa albo naprawdę