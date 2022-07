W Polsce zabraknie węgla? Polecenie premiera ma być "niewykonalne"

Zgodnie z wydanym w zeszłym tygodniu poleceniem szefa rządu, dwie spółki – Węglokoks i PGE Paliwa – mają do końca sierpnia zakupić węgiel energetyczny i sprowadzić go do kraju najpóźniej z końcem października.

Zator w portach i na kolei

Choć obie spółki ruszyły do pracy, to według ustaleń "Dziennika Gazety Prawnej", w MAP słychać opinie, że oczekiwania premiera mogą się okazać niemożliwe do zrealizowania.

Zdaniem rozmówców "DGP", wyznaczone terminy są zbyt krótkie, a oczekiwane ilości węgla (4,5 mln ton) zbyt ambitne. Problemem ma być m.in. ograniczona przepustowość polskich portów morskich i kłopoty z transportem koleją.

– Decyzja premiera nie uwzględnia możliwości przeładunkowych w portach, gdzie już zalega około miliona ton, bo PKP Cargo nie jest w stanie tego zatoru rozładować – tłumaczy dziennikarzom rozmówca z MAP.

Inny informator, zbliżony do rządu, mówi wręcz o operacji "zmiany paradygmatu dostaw węgla do gospodarstw domowych". – Zamiast dostaw ze Śląska i ze ściany wschodniej, mielibyśmy mieć dostawy z północy do reszty kraju. W kontekście brakującego wolumenu to naprawdę ogromne wyzwanie. Szczególnie jeśli rozpoczyna się taką operację latem – ocenia.

Minister Moskwa alarmowała już w dniu wybuchu wojny

Z informacji "DGP" wynika, że pierwsze pisemne ostrzeżenie o potencjalnym braku dostaw węgla kamiennego z Rosji minister klimatu Anna Moskwa wystosowała do wicepremiera i szefa MAP Jacka Sasina w dniu wybuchu wojny na Ukrainie, czyli 24 lutego.

Cytowany w materiale Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, powiedział, że jeśli chodzi o import węgla, to w ciągu kilku miesięcy cena wzrosła nawet siedmiokrotnie. Podkreślił, że z powodu sankcji wobec Rosji dodatkowych ilości węgla poszukuje cała UE, więc konkurencja jest duża.

