Nowa propozycja Lewicy. Co tym razem "za darmo"?

W rozmowie z portalem polskatimes.pl współprzewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty powiedział, że Lewica chce w bezpośrednich rozmowach prezentować rozwiązania z pakietu „Bezpieczna Rodzina”.

Czarzasty: Bezpłatne przejazdy

W pakiecie znajduje się pomysł „bezpłatnych” przejazdów transportem publicznym dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

– Według badania wykonanego przez IBRiS, tylko połowa Polek i Polaków wybiera się w tym roku na wakacje. Natomiast aż 49 proc. Polaków – według CBOS – nie wyjechało w 2021 roku na wypoczynek. Najczęściej podawaną przyczyną braku wyjazdów jest brak pieniędzy – powiedział Czarzasty.

– To będą najdroższe wakacje od lat, ceny paliw przekroczyły barierę 8 zł za litr benzyny i oleju napędowego. Wiele polskich rodzin nie pojedzie nawet do dziadków, ponieważ rodziców nie będzie stać na bilety kolejowe czy autobusowe – dodał.

Dlatego, przekonuje wicemarszałek Sejmu, Lewica wysunęła konkretną propozycję, która „przyniesie ulgę milionom polskich rodzin” – stuprocentową zniżkę na bilety PKP i PKS w miesiącach lipcu i sierpniu dla dzieci, młodzieży i studentów do 26. roku życia.

Wakacyjny objazd Lewicy

Podobnie jak wszystkie formacje mające reprezentację w parlamencie, także Lewica ruszyła w lipcu w objazd po Polsce. Politycy ugrupowania mają w planie odwiedzić sto polskich powiatów w 16 województwach. Hasłem towarzyszącym akcji jest "Bezpieczna Polska".

– PiS by chciał, by temat rodziny był zagwarantowany tylko dla PiS. A my chcemy rozmawiać o rodzinie. Tylko inaczej. O wakacjach, żłobkach, mieszkaniach, sprawach osób starszych, opiece zdrowotnej. Rodzina, panie Jarosławie Kaczyński to nie ideologia. My uważamy, że rodzina to ludzie – mówił podczas inauguracji objazdu jeden z liderów Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Z kolei europoseł Robert Biedroń podkreślał, że to w Polsce powiatowej "bije serce Polski": – Z Sejmu nie zawsze to widać. Nie zawsze politycy, którzy obracając się w wielkiej polityce znajdują czas, by spotkać się z polską powiatową. Do tych 100 powiatów jedziemy z dobrymi pomysłami. My wiemy, że Polska musi stać dobrymi usługami publicznymi.

Lewica chce mówić o swoich pomysłach m.in. na program mieszkaniowy, drugą waloryzację emerytur, edukację czy płace w sferze budżetowej – opisuje "Rzeczpospolita".

Czytaj też:

Sadowski: Nie ma darmowego obiadu i wakacjiCzytaj też:

Transfer Roberta Lewandowskiego. Żukowska: Lepsze usługi publiczne