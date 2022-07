Konfederacja: Przecież rządowe dopłaty nie sprawią, że węgiel nagle się pojawi

UE zmusza Polskę do wygaszania górnictwa, a dodatkowo w kraju obowiązuje embargo na węgiel z Rosji. W Polsce narastają wobec tego problemy zarówno z drastycznie rosnącymi cenami, jak i z dostępnością węgla. Premier Morawiecki przyznał wprost, że Polska będzie miała dużo kłopotów z surowcem. Tymczasem w rządzie wciąż nie podjęto decyzji na temat interwencyjnego zakupu surowca dla naszego kraju.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy ws. dodatku węglowego, którego wysokość wyniesie 3 tys. zł. Wcześniej w Sejmie przeszła ustawa ws. maksymalnej ceny węgla.

We wtorek na konferencji prasowej politycy Konfederacji Jakub Kulesza, Robert Winnicki i Grzegorz Braun w ostrych słowach skrytykowali rząd i ponownie wezwali do zmiany polityki.

Konfederacja: Dopłaty napędzą inflację

Poseł Jakub Kulesza powiedział, że PiS miał świadomość, że nie zrobili żadnej analizy, gdy wprowadzali embargo na węgiel z Rosji. – Przypominam, że tylko Konfederacja tego embarga nie poparła, wiedząc, jak ważnym tematem będzie konieczność ogrzania domów przez Polaków – mówił.

– Rząd wprowadza za to rozmaite dopłaty. Chciałbym przypomnieć, że w przeciwieństwie do Lewicy i PSL Konfederacja tych programów nie poparła, ponieważ one nie będą działać. To centralne sterowanie gospodarką. Te programy, które już są, dużo kosztują, a mało kto może z nich skorzystać – powiedział przewodniczący klubu poselskiego Konfederacji.

Kulesza przekonywał, że działanie podejmowane przez rząd nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

– Dziś tona węgla kosztuje od 2,5 do 3 tys. zł. Na ogrzanie domu o powierzchni 150 m/k dobrze docieplonego trzeba 2 tony węgla, średnio docieplonego 3 ton., a niedocieplonego 5 ton. Przecież dopłaty nie spowodują tego, że węgiel nagle się pojawi. Będzie to kolejny proinflacyjny, biurokratyczny program, który może doprowadzić tylko do wzrostu cen węgla – tłumaczył Kulesza.

Polityk przypomniał projekt Konfederacji „Tani węgiel”. Istotą propozycji jest obniżka opodatkowania tego surowca. Trzy kluczowe elementy projektu to zniesienie opodatkowania węgla VAT-em, CIT-em i akcyzą.

