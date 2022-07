Resort rolnictwa wprowadza mechanizmy skupu zbóż

Plan wsparcia w skupie zboża to odpowiedź na obawy rolników związane z pojawieniem się w Polsce zboża z Ukrainy.

W Krajowej Grupie Spożywczej skupem zbóż ma się zajmować spółka Elewarr.

– Jeżeli chodzi o możliwości skupowe spółki Elewarr – one wynoszą w tej chwili 300 tys. ton (…). Do tego jeśli dołożymy młyny, które są w zasobach Krajowej Grupy Spożywczej, gdzie możliwości magazynowe skupu zboża konsumpcyjnego, czyli nadającego się na mąkę to jest dodatkowo 60 tys. ton. Czyli w tej chwili powierzchnia magazynowa możliwości skupu bezpośredniego to jest 360 tys. ton – powiedział podczas konferencji prasowej wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Dodał, że Krajowa Grupa Spożywcza wprowadza mechanizm skupu, w ramach którego rolnik dostarczy 30% sprzedawanego zboża do magazynu za opłatą za 100%, reszta będzie u niego przechowywana i dostarczona w ciągu kilku miesięcy.

– Szacuje się, że dwa miesiące byłoby takim optymalnym terminem, żeby mieć też czas na rotację – podał wicepremier.

Wyrównanie za przechowanie zboża u siebie

Kolejnym proponowanym rozwiązaniem jest zapłata rolnikowi części kwoty należnej za dostarczone zboże, a następnie po dostarczeniu całości – wyrównanie wraz z dopłatą za przechowanie zboża.

Wicepremier poinformował, że prowadzony jest także skup zboża po cenach rynkowych. Firmy prywatne, do których resort skierował zapytanie, deklarują możliwości skupowe na 6 mln ton, z czego 1 mln ton na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego.

Według szacunków tegoroczne zbiory zbóż mają wynieść ok. 32 mln ton.