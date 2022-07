Fuzja Orlenu z Lotosem. Obajtek: To kończy proces

Akcjonariusze płockiego koncernu wyrazili zgodę na przejęcie Lotosu. Decyzja zapadła podczas czwartkowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, "za" połączeniem z grupą Lotos oddano 300 532 564 głosów, przeciw było 36 głosów, a wstrzymujących się 5 280 889.

Zadowolenia z podjętej decyzji nie krył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Akcjonariusze @PKN_ORLEN poparli połączenie z @GrupaLOTOS. Niemal jednogłośnie poparli je też akcjonariusze gdańskiej spółki. To kończy proces, który był konieczny dla rozwoju i bezpieczeństwa polskiej energetyki. Pracujemy by korzyści z połączenia były widoczne jak najszybciej" – napisał Obajtek na Twitterze.

Wczoraj decyzję o zgodzie na przejęcie wyrazili akcjonariusze Lotosu. "Za" głosowało prawie 99 proc. z nich.

Fuzja

We wtorek zgodę na połączenie obu koncernów wyraził polski rząd. W opublikowanym przez Centrum Informacyjne Rządu komunikacie podkreślono m.in., że fuzja "przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej"

"Rada Ministrów wyraziła zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Połączenie obu firm będzie elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Wiodącą rolę w tym procesie będzie miał PKN Orlen" – napisano.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 33,12 mld zł w 2021 r.

