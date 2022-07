Warzecha: Naprawdę dziwię się, że rząd zdecydował się na taki krok

W piątek większość sejmowa opowiedziała się za przyjęciem ustawy o dodatku węglowym. Przegłosowano projekt, który został pozytywnie zaopiniowany przez sejmowe komisje.

W głosowaniu wzięło udział 446 posłów. Projekt ustawę poparło 261, przeciw było 36, natomiast 149 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki opozycji.

Warzecha: Rezultatem wzrost inflacji

O merytorycznych aspektach nowego rządowego programu socjalnego Karol Gac rozmawiał na antenie "Poranka" Siódma 9 z Łukaszem Warzechą.

Punktem wyjścia był tekst zatytułowany „Czy da się dodrukować węgiel” autorstwa Warzechy, opublikowany na DoRzeczy.pl.

W "Poranku" Warzecha przypomniał, że oczywistym rezultatem kolejnego świadczenia z budżetu będzie podniesienie poziomu inflacji. – Naprawdę dziwię się, że rząd zdecydował się na taki krok, ponieważ inflacja jest przecież jednym z największych problemów nie tylko ekonomicznych, ale także wizerunkowych – powiedział Warzecha.

W jego opinii wielu Polaków zaczęło wreszcie dostrzegać, że jeśli wypuszcza się na rynek kolejne dodatkowe pieniądze, to sprzyja to inflacji. – Dla bardzo wielu wyborców również PiS będzie oczywiste, że od samych pieniędzy węgla nie przybędzie – ocenił.

– To posunięcie wygląda, jakby je wykonywał mało świadomy 10-latek, któremu się wydaje, że dosypanie pieniędzy rozwiąże problem. Nie tylko nie rozwiąże, ale problem się pogłębi – zwrócił uwagę publicysta.

Warzecha przypomniał, że był jedną z pierwszych osób, które spojrzały w projekt ustawy i szukając jakiejś celowości wydatków, skonstatowały, że niczego tam nie ma. – Tym bardziej jasne się staje, że mamy do czynienia z próbą przekazania obywatelom łapówki, by nie mieli pretensji do rządu. Rządzący liczą, że pieniędzmi da się złagodzić pretensje ludzi – powiedział.

Transport węgla

W dalszej części programu pojawił się wątek dotyczący kwestii logistycznych.

– Węgla szukamy w egzotycznych miejscach, ale problemem jest też logistyka. Węgiel przypłynie do polskich portów, a one nigdy nie musiały sobie radzić z takimi dostawami w tak krótkim czasie. Kolej też nie jest przygotowana na taki wielki impuls, który trzeba rozładować – stwierdził Łukasz Warzecha.

– Ta zima odbije się mocno na notowaniach Zjednoczonej Prawicy, która wyjdzie z niej mocno poobijana. Wiele też zależy, czy zima będzie surowa, czy nie. Sądzę, że przyniesie to też inny efekt. Jeśli wojna na Ukrainie będzie trwać, to nastąpi zmiana nastrojów społecznych na te bliżej Unii Europejskiej – powiedział publicysta.

