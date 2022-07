Scholza zapytano o wykorzystanie Nord Stream 2. Co odpowiedział?

Zapytany na konferencji prasowej o możliwość wykorzystania gazociągu Nord Stream 2 do zwiększenia dostaw rosyjskiego gazu, Scholz powiedział, że istniejące rurociągi wystarczą, aby Rosja mogła dostarczać zakontraktowane ilości surowca.

– W Niemczech jest kilka rurociągów, część ich przepustowości zawsze wystarczała na wypełnienie rosyjskich zobowiązań dostawczych, niezależnie od tego, czy jest to rurociąg przez Ukrainę, Jamał-Europa czy Nord Stream 1 – tłumaczył. Dodał, że nigdy wcześniej nie było problemu z wypełnieniem wszystkich rosyjskich zobowiązań w zakresie dostaw gazu.

Nawiązując do wznowienia przepływu gazu przez Nord Stream 1 po konserwacji, Scholz kolejny raz stwierdził, że według Berlina problem z serwisowaną w Kanadzie turbiną nie jest prawdziwym powodem zmniejszenia przepustowości NS1 do 30 proc. mocy.

Putin szantażuje gazem

Po wyłączeniu pierwszej nitki Nord Streamu na 10 dni w krajach zachodnich, a zwłaszcza w Niemczech, pojawiły się obawy, że remont może zostać wykorzystany przez Rosję do ograniczenia lub całkowitego wstrzymania dostaw gazu w ramach odwetu za sankcje nałożone w związku z inwazją na Ukrainę, która trwa od 24 lutego i przekształciła się w najkrwawszy konflikt zbrojny w Europie od 1945 r.

W wyniku negocjacji Kanady z Niemcami turbina do gazociągu Nord Stream 1, serwisowana w zakładach Simensa w Montrealu, została wysłana do Niemiec, a Republika Federalna ma ją przekazać Rosji. Kanadyjczycy nie chcieli dostarczyć jej bezpośrednio Rosjanom, żeby nie łamać sankcji.

Pod koniec kwietnia Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski tłumacząc to tym, że odbiorcy w obu krajach odmówili zapłaty za gaz w rosyjskiej walucie. W ramach kontraktu jamalskiego do Polski dostarczanych było ok. 9 mld m3 gazu rocznie. Średnie roczne zużycie gazu w Polsce kształtuje się na poziomie 20 mld m3.

