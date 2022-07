Wielka szansa dla Orlenu

Dzięki temu płocka spółka przejmie 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji na Słowacji.

To oznacza, że PKN Orlen – który dotąd na Węgrzech obecny nie był – z przytupem wejdzie do krajów Madziarów i od razu zostanie czwartym co do wielkości graczem na węgierskim rynku handlu paliw dla odbiorców detalicznych.