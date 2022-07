"Tajne banknoty serii E-71 - historia ujawniona". Zapraszamy na wykład Piotra Woyciechowskiego

Wykład odbędzie się w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, 28 lipca 2022 r., początek o godz. 18.00. Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Wykład będzie również transmitowany on-line na kanale YouTube NBP.

„Tajne banknoty serii E-71 - historia ujawniona”

Historia banknotów o kryptonimie „E-71”, jak również związane z nimi i niewyjaśnione do chwili obecnej zagadki, mogłyby posłużyć za kanwę scenariusza dobrego filmu sensacyjnego. W jednym ze skarbców Narodowego Banku Polskiego były przechowywane od dziesięcioleci trzy drewniane wojskowe skrzynie opatrzone przywieszką „tajne specjalnego znaczenia”. Po latach, w maju 2015 r., przystąpiono do prac mających na celu wyjaśnienie przeznaczenia przechowywanych skrzyń i ustalenie ich faktycznej zawartości. Po ich komisyjnym otwarciu okazało się, że znajdowały się tam trzy komplety materiałów służących do produkcji banknotów o kryptonimie „E-71” - przygotowanych na wypadek możliwego konfliktu zbrojnego. Jeden komplet został przekazany do PWPW, pozostałe dwa znajdują się obecnie w dyspozycji NBP.

Tajne banknoty „E-71” zostały zaprojektowane i wyprodukowane w okresie reżimu komunistycznego na wypadek konfliktu zbrojnego pomiędzy Związkiem Sowieckim i jego satelitami a państwami NATO.

Czemu w rzeczywistości służyły tajne banknoty, jaki przyświecał władzom komunistycznym cel by je wyprodukować oraz co się stało z banknotami „E-71” po upadku komunizmu w Polsce – tego wszystkiego dowiecie się Państwo podczas wykładu poprowadzonego przez Piotra Woyciechowskiego – p.o. dyrektora Departamentu Centrum Pieniądza.

Piotr Woyciechowski (lat 56) - z zawodu urzędnik państwowy i menadżer. Zajmował odpowiedzialne stanowiska w administracji państwowej, m.in. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Ministerstwie Skarbu Państwa i w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Od 2019 doradca w NBP, od października 2021 - p.o. dyrektora Departamentu Centrum Pieniądza. Autor ekspertyz i opinii sporządzanych dla potrzeb organów państwowych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych. Specjalista w problematyce służb specjalnych PRL. W przeszłości doradca i ekspert licznych Komisji Sejmowych. Publicysta tygodnika „Do Rzeczy”. Wraz z dr. hab. Sławomirem Cenckiewiczem oraz dr. Witoldem Bagieńskim współautor książki „Konfidenci – Archiwa ujawniają” wydanej nakładem Editions Spotkania.

