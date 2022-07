MOL chce wejść do Polski szybciej niż przewiduje umowa

– Zgodnie z zawartą umową, MOL ma prawo używać marki Lotos przez pewien czas, jednak planujemy wprowadzić własną markę wcześniej, niż wynikałoby to z zapisów umowy. W tej chwili jednak wciąż jeszcze pracujemy nad szczegółami planu rebrandingu – powiedział Ratatics w rozmowie z ISBnews.

Jak zapowiedział, w dłuższej perspektywie MOL planuje również wprowadzenie w Polsce paliw premium, pochodzących z polskich rafinerii, ale wzbogaconych o unikalne dodatki własnej produkcji, a także wejście do Polski konceptu Fresh Corner, własnej marki spożywczej MOL.

– W tej chwili w regionie działa ok. 1 050 punktów, które sprzedają 50 mln kubków kawy rocznie. Czyni to z MOL Group jednego z największych sprzedawców detalicznych na rynku kawy w Europie. Również nasze hot-dogi cieszą się dużym zainteresowaniem. Sprzedajemy ich każdego roku ok 17 mln. Więcej szczegółów na temat naszych planów będziemy mogli przedstawić po finalizacji transakcji – dodał.

Fuzja Orlenu z Lotosem. "Teraz stabilizacja"

– Po kilku latach intensywnych negocjacji wokół fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos i ostatecznie podziale Lotosu na kilka spółek, wierzymy, że wydzielonej części detalicznej przyda się teraz stabilizacja. Po finalizacji transakcji, chcemy przede wszystkim zapewnić ciągłość operacyjną wszystkich stacji. Chcemy, aby klienci wciąż otrzymywali obsługę na oczekiwanym poziomie, a dotychczasowi pracownicy stabilne i satysfakcjonujące miejsce pracy – podsumował Ratatics.

W połowie lipca br. Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie spółki Lotos Paliwa przez węgierski koncern MOL. Na mocy umowy ze stycznia 2022 r., ok. 80 proc. sieci Grupy Lotos, czyli 417 stacji pod marką Lotos, zostanie przejęte przez MOL.

Węgierski koncern prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też cztery rafinerie i dwie jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

