Lufthansa odwołuje niemal wszystkie loty w Niemczech. Podano powód

Spółka wydała we wtorek komunikat w tej sprawie, w którym wskazano, że strajk personelu naziemnego organizowany przez związek zawodowy Ver.di będzie miał "ogromny wpływ operacyjny w środku szczytowego sezonu turystycznego”. W związku z tym linia lotnicza poinformowała, że "musi anulować prawie cały środowy rozkład lotów w swoich hubach we Frankfurcie i Monachium".

Kłopoty Lufthansy

Przedstawiciele Lufthansy poinformowali, że trwający okres letni oraz poprzednie strajki personelu wymogły na pracownikach przewoźnika pracę pod dużą presją, aby przywrócić rozkłady lotów na ten weekend. Środowy strajk może nadal prowadzić do pojedynczych odwołań lub opóźnień lotów w czwartek i piątek, ostrzega Lufthansa.

Według danych Lufthansy na lotnisku we Frankfurcie odwołanych zostanie łącznie 678 lotów, z czego 32 we wtorek, a 646 w środę. Szacuje się, że dotyczy to 92 000 pasażerów.

W hubie w Monachium trzeba będzie odwołać łącznie 345 lotów, w tym 15 we wtorek i 330 w środę. Szacuje się, że dotyczy to 42 000 pasażerów, podała Lufthansa.

Lufthansa, flagowy przewoźnik Niemiec, dodała, że możliwości zmiany rezerwacji dla pasażerów dotkniętych odwołaniem są bardzo ograniczone.

Strajk pracowników

Związek Ver.di żąda od spółki podwyżek wynagrodzeń o 9,5 proc. dla personelu naziemnego Lufthansy, z minimalną podwyżką w wysokości 350 euro miesięcznie przez 12 miesięcy. Pracownicy są przepracowani z powodu znacznych braków kadrowych, wysokiej inflacji i trzyletniego zamrożenia płac, argumentuje związek.

Michael Niggemann, dyrektor ds. zasobów ludzkich i dyrektor ds. pracy w Deutsche Lufthansa AG, powiedział we wtorek dziennikarzom, że strajki "wyrządziły ogromne szkody” spółce.

Lufthansa zaoferowała "znaczne podwyżki płac w ciągu kolejnych 12 miesięcy”, powiedział, dodając, że akcja strajkowa „po prostu nie jest już proporcjonalna [do obecnej sytuacji płacowej pracowników - przyp. red.]”.

Czytaj też:

"Frankfurter Allgemeine Zeitung": Niemieckie koncerny nadal lobbują w RosjiCzytaj też:

Prezes Lufthansy: Potrzebujemy więcej restrykcji dla niezaszczepionychCzytaj też:

Lufthansa będzie witać pasażerów językiem neutralnym płciowo