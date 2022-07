Nadwyżka w budżecie. Ministerstwo Finansów podało wstępne dane

W środę resort zaprezentował szacunkowe dane – przekazało ISBnews.

Warto dodać, że miesiąc wcześniej w polskim budżecie zanotowano nadwyżkę w wysokości 12,05 mld złotych.

Budżet państwa

Dochody budżetu państwa po czerwcu tego roku wyniosły 263,63 mld złotych, to jest 53,6 proc. planu na rok 2022, zakładanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 235,89 mld złotych, to jest 45,2 proc. planu na bieżący rok. "W okresie styczeń – czerwiec 2022 roku dochody budżetu państwa były wyższe o 29,7 mld złotych w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – czerwiec 2021 roku o około 31 mld złotych" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów w tej sprawie.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były wyższe o 9,1 proc. rok do roku (tj. około 9,2 mld złotych),

dochody z podatku PIT były wyższe o 13,6 proc. rok do roku (tj. około 4,6 mld złotych),

dochody z podatku CIT były wyższe o 44,3 proc. rok do roku (tj. około 11,3 mld złotych),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 12,9 proc. rok do roku (tj. około 4,5 mld złotych),

dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 16,2 proc. rok do roku (tj. około 0,4 mld złotych).

Analiza dochodów

Zgodnie z danymi udostępnionymi w środę przez Ministerstwo Finansów, w okresie styczeń – czerwiec 2022 roku wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło około 30,9 mld złotych i było niższe o około 1,2 mld złotych (tj. 3,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – czerwiec 2021 roku.

Ponadto, w czerwcu b.r. miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) za rok 2021 w wysokości 10,4 mld złotych.

