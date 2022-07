Inflacja w lipcu. GUS podał dane

W piątek 29 lipca Główny Urząd Statystyczny opublikował oficjalne wskaźniki dotyczące poziomu wzrostu cen.

Inflacja w lipcu – szybki szacunek

W lipcu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do lipca 2021 r. o 15,5 proc. (wskaźnik cen 115,5), a w stosunku do czerwca 2022 r. wzrosły o 0,4 proc. (wskaźnik cen 100,4) - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

GUS przekazał również, że w lipcu ceny paliwa do prywatnych środków transportu według szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do lipca 2021 r. o 36,8 proc. (wskaźnik cen 136,8), a w stosunku do czerwca 2022 r. obniżyły się o 2,6 proc. (wskaźnik cen 97,4).

Według opublikowanych danych ceny nośników energii wzrosły w porównaniu do lipca 2021 r. o 36,6 proc., a w stosunku do czerwca 2022 r. o 1,3 proc. Jeśli zaś chodzi o ceny żywności i napojów bezalkoholowych to w porównaniu do lipca 2021 r. wzrosły one o 15,3 proc., a w stosunku do czerwca 2022 r. wzrosły o 0,6 proc.

RPP nie podniesie stóp proc.?

Tymczasem Polski Instytut Ekonomiczny prognozuje, że Rada Polityki Pieniężnej na najbliższym posiedzeniu we wrześniu nie podniesie stóp procentowych. Powód? Spadek koniunktury w gospodarce.

"Spodziewamy się, że RPP nie podwyższy stóp we wrześniu – oznacza to, że NBP zakończy cykl na stopie 6,5%. Będzie to efekt słabnącej koniunktury gospodarczej. GUS wskazuje, że wzrost sprzedaży detalicznej osłabł w czerwcu do zaledwie 3,2%. Z kolei badania NBP wskazują na coraz słabsze wyniki przedsiębiorstw. Spowolnienie gospodarcze oznacza niższy wzrost PKB oraz spadek inflacji" – czytamy w "Tygodniku Gospodarczym PIE".

