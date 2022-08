Media: Rząd szykuje kolejne dopłaty

Inflacja, choć według szacunków GUS w lipcu wyhamowała, to jednak wciąż daje się Polakom we znaki. Media donoszą o problemach z cenami i dostępnością węgla. Opozycja krytykuje rząd za wysokie ceny oraz kryzys węglowy.

Jedną z odpowiedzi na obecną sytuacją było przygotowanie ustawy wprowadzającej dodatek węglowy. 22 lipca Sejm przyjął zaproponowane przez rząd rozwiązanie, jednak politycy opozycji wskazują, że są one dyskryminujące dla osób, które do ogrzewania swoich domów używają paliwa innego niż węgiel.

Nowe rządowe dopłaty

"Dziennik Gazeta Prawna" donosi o trzech rozwiązaniach, nad którymi ma pracować rząd, a które mają zrekompensować Polakom rosnące ceny energii oraz odebrać opozycji argumenty.

Pierwszym z nich jest wprowadzenie przepisów o kolejnych dopłatach. Według rozmówcy gazety, miałyby one objąć olej opałowy, pellet oraz gaz LPG, a być może także i drewno. Ich wysokość nie byłaby jednak na takim samym poziomie (3 tys. złotych), co dodatek węglowy, ale byłaby proporcjonalna do skali podwyżek cen poszczególnych rodzajów paliw.

Drugim rozwiązaniem jest, przygotowywany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, projekt ustawy pomocowej dla ciepłowni, który zakłada jakąś formę rekompensaty lub dodatku na zakup paliw. Byłoby to kolejne wsparcie dla tych podmiotów, po tym wprowadzonym przez ustawę węglową. Przypomnijmy, że na mocy przyjętych przepisów ciepłownie mogą skorzystać ze specjalnej linii kredytowej w Banku Gospodarstwa Krajowego wartą do 20 mln zł na jeden podmiot.

Ostatnią formą wsparcia ma być objęcie pelletu, oleju opałowego i węgla zapisami tarczy antyinflacyjnej. Oznaczałoby to obniżenie stawek VAT, choć na razie nie wiadomo o ile i na jakie kategorie opału.

