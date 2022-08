"Tworzymy historię". Obajtek: To finał transakcji

W Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zarejestrowano połączenie PKN Orlen ze spółką Grupa Lotos. Doszło także do zatwierdzenia podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu PKN Orlen.

Bezpośrednim efektem fuzji będzie zwiększenie nakładów na inwestycje, przyspieszenie realizacji najbardziej dochodowych projektów, większa niezależność energetyczna Polski i stabilne dostawy paliw dla wszystkich klientów – wynika z komunikatów PKN Orlen.

Obajtek: Tworzymy historię

– Tworzymy historię. Połączyliśmy PKN Orlen i Grupę Lotos. To finał transakcji, o której wielu myślało i mówiło, nikt nie rozpoczął, a nam udało się ją skutecznie przeprowadzić. Nie spoczywamy na laurach. Już działamy, aby zidentyfikowane synergie przełożyć jak najszybciej na konkretne korzyści dla firm, ich akcjonariuszy i klientów. Od początku to był nasz priorytet, co wyraźnie podkreślaliśmy. Od czterech lat mocno inwestujemy i dalej będziemy wzmacniać obszary, które będą przynosić zyski w przyszłości – powiedział Daniel Obajtek.

Wcześniej prezes PKN Orlen skomentował sprawę za pomocą wpisu na portalu społecznościowym Twitter. "Od dzisiaj razem z @GrupaLOTOS jesteśmy jedną firmą! Połączony koncern to optymalizacja kosztów zakupu i logistyki ropy oraz większa stabilności w czasie rynkowych wahań. Rozpoczynamy pracę by pozytywne efekty połączenia były widoczne dla naszych klientów jak najszybciej" – napisał.

PKN Orlen przejmuje Lotos

PKN Orlen zakończył przejęcie Grupy Lotos 1 sierpnia tego roku poprzez rejestrację połączenia przez Sąd Rejonowy w Łodzi. Oznacza to, iż koncern paliwowo-energetyczny wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Grupy Lotos.

Wcześniej zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował o zawieszeniu obrotu na głównym rynku akcjami Grupy Lotos od 29 lipca 2022 roku do dnia wykluczenia tych akcji z obrotu na głównym rynku GPW, w związku z połączeniem Grupy Lotos z PKN Orlen.

