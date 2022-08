Związkowcy alarmują: W niedzielę otworzą się setki sklepów Biedronka

Aby obejść zakaz niedzielnego handlu, sklepy mają działać jako placówki medyczne lub jako czytelnie.

– Mamy informacje, że jest to już przesądzone. Pracownicy i kierownicy sklepów do nas dzwonią i przekazują nam informacje, które oni otrzymują za pomocą SMS-ów lub mailowej poczty służbowej. Pojawiały się też firmy zewnętrzne, które instalowały jakieś łącza w sklepach dla tych "placówek medycznych". To jest już pewne, bo takie wytyczne kierownicy sklepów dostali, że mają planować ludzi do pracy na pierwszą niedzielę sierpnia – powiedział w rozmowie z Radiem Poznań przewodniczący "Solidarności" w sieci Biedronka Piotr Adamczak.

Dyskont na razie nie potwierdza, że tak się stanie.

Klub czytelnika. Kolejny pomysł na obchodzenie zakazu handlu w niedziele

Już wcześniej media donosiły o nowym sposobie omijania prawa. Rząd uszczelnia przepisy dot. niedzielnego handlu, a dyskonty znajdują nowe metody, jak je obchodzić. Tym razem sieć Carrefour postanowiła otworzyć... kluby czytelnika.

"Na tworzenie klubów czytelnika decydują się franczyzobiorcy. Pierwszy klub czytelnika funkcjonuje już w sieci Carrefour Polska. W jednym ze stołecznych sklepów na klientów czeka wydzielone stanowisko dla czytelnika. Książki można wypożyczyć lub wymienić, ewentualnie usiąść przy stoliku i poczytać na miejscu" – opisuje branżowy portal wiadomoscihandlowe.pl.

To nie koniec. W dwóch sklepach Carrefour Express, gdzie zabrakło miejsca na stoliki i krzesła, regał z książkami został ustawiony na nieczynny stanowisku kasowym, między alkoholem a prezerwatywami i gumami do żucia. To już kolejny sposób na obchodzenie zakazu handlu w niedziele. Od lutego weszły w życie przepisy uszczelniające zakaz – chodziło o wyeliminowanie obchodzenia przepisów poprzez zasłanianie się przez sklepy działalnością pocztową.