Zagraniczne inwestycje. Polacy zabrali głos

71 proc. ankietowanych jest zdania, że zagraniczne inwestycje przyniosą wyższe stopy zwrotu.

Tylko 7 proc. badanych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że globalne inwestowanie daje wyższe zyski niż inwestowanie w Polsce. Jednocześnie polskie akcje i obligacje stanowią ponad 80 proc. portfela co trzeciego ankietowanego. Co najmniej połowa portfela jest "biało-czerwona" dla 43 proc. krajowych inwestorów. Z badania wynika także, że istnieje różnica między faktycznym a wymarzonym portfelem inwestycyjnym Polaka – przekazało w czwartek ISBnews.

Inwestowanie na globalnych rynkach

– Z rozmów z przedstawicielami branży inwestycyjnej wynika, że globalne inwestowanie staje się nad Wisłą coraz popularniejsze. Jednak nasze dane pokazują, że polskim portfelom daleko do globalnej dywersyfikacji, a ta sugeruje, by w polskie instrumenty nie lokować nawet jednego procenta aktywów. Zjawisko tzw. home bias, czyli nadmiernego przywiązania do rodzimych instrumentów, nie jest związane tylko z Polską. Jednak obawa przed wyjściem z kapitałem za granicę jest tu wyjątkowo duża. Jedynie tańsze i prostsze inwestowanie na globalnych rynkach może to zmienić – powiedział szef Finax w Polsce Przemysław Barankiewicz.

Za rosnącym zainteresowaniem globalnymi rynkami stoją też wyniki ostatnich kilkunastu lat. Polskie indeksy wyraźnie przegrywają w tym okresie z największymi światowymi wskaźnikami.

Wyniki sondażu firmy Finax

Firma Finax zapytała inwestorów, czy ich jedynym celem na rynku jest zysk. Okazało się, że 32 proc. odpowiedziało negatywnie. Na doprecyzowujące pytanie: "Czy zgodziłbyś się na niższy zysk, gdybyś wiedział, że inwestujesz w polską gospodarkę?" większość (55 proc.) osób odpowiedziała negatywnie, natomiast przytaknął co piąty ankietowany.

Badanie zostało przeprowadzone w maju 2022 roku w formie ankiety internetowej. Wzięły w nim udział 383 osoby, z których 51 proc. jest na rynku od ponad pięciu lat.

