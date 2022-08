Bon turystyczny. ZUS podał najnowsze dane

Łączna kwota transakcji przekroczyła 2,6 mld złotych.

Bony można wykorzystać do końca września tego roku.

Bon turystyczny

Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, który ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin po pandemii COVID-19, poprzez dopłatę do wypoczynku. Proces ma także pośrednio pomóc osłabionej lockdownami branży turystycznej w kraju. Bon to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki, powstała w 2020 roku.

Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego albo organizację pożytku publicznego na terenie Polski. Polski Bon Turystyczny ma formę elektroniczną. Przeznaczony jest dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Bony przysługują niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku np. programu "500 plus".

ZUS: Nowe dane

"Rodzice wykorzystali 3,2 mln bonów turystycznych. Łączna kwota transakcji z podmiotami turystycznymi przekroczyła 2,6 mld złotych" – poinformował w komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Lista podmiotów turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, świadczących usługi hotelarskie lub turystyczne w Polsce, które mogą przystąpić do programu jest otwarta. Do skorzystania z bonu w wysokości 500 złotych uprawnionych jest około 6,5 mln beneficjentów świadczenia "500 plus" oraz dzieci rodziców pobierających świadczenia opiekuńcze za granicą. Na dzieci niepełnosprawne przysługuje świadczenie dodatkowe w wysokości 500 złotych. Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny. Bonem można płacić do 30 września 2022 roku, ale z usługi będzie można korzystać także po tym terminie.

