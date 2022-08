Senat wnosi do Sejmu projekt ustawy. Co zawiera?

Zerowa stawka dla gazu płynnego, innego niż przeznaczony do napędu silników spalinowych, oleju opałowego i peletu obowiązywałaby od 1 października do 31 grudnia 2022 roku.

Obecna stawka wynosi 23 proc. – poinformowało ISB.

Ponadto, projekt ustawy zawiera przepisy nakładające na sprzedawcę obowiązek zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym sprzedawany jest gaz LPG i olej opałowy, informacji o obniżeniu stawki podatku VAT na te towary, której wzór udostępnić ma minister finansów w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Rozszerzenie dodatku węglowego

W czwartek Senat wprowadził poprawki do ustawy o tzw. dodatku węglowym. Senatorowie chcą rozszerzenia kręgu potencjalnych beneficjentów nie tylko do ogrzewających węglem, ale także innymi paliwami: olejem opałowym, peletem czy gazem LPG. Tym samym zmianie uległ tytuł ustawy – obecnie jest to ustawa o dodatku pieniężnym na pokrycie kosztów ogrzewania niektórych gospodarstw domowych.

Senatorowie zaproponowali, żeby Rada Ministrów mogła na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych umorzyć w całości lub części wierzytelności Skarbu Państwa, powstałe z tytułu udzielonej gwarancji przedsiębiorstwom energetycznym, jeżeli odzyskanie wierzytelności nie jest możliwe. Usunięto też przepisy dotyczące zmiany prawa bankowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ustawa w wersji przyjętej przez Sejm zakładała, że dodatek węglowy w wysokości 3 tys. złotych ma przysługiwać jednorazowo gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

