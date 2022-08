Bezrobocie w Polsce. Maląg ujawniła najnowsze dane

W piątek w programie "Graffiti" w Polsat News polityk partii rządzącej poinformowała, że stopa bezrobocia w Polsce za lipiec 2022 roku wynosi 4,9 proc. Tym samym utrzymuje się na poziomie z czerwca.

– Natomiast liczba bezrobotnych spadła. Na koniec czerwca zarejestrowanych było około 820 tys. osób, zaś w lipcu – 811 tys. osób. Tu mamy tendencję spadkową – oznajmiła szefowa resortu.

Spowolnienie gospodarcze

Marlena Maląg przekazała, że spodziewa się spowolnienia gospodarczego, ale jednocześnie stwierdziła, iż nie powinno ono odbić się mocno na polskim rynku pracy. Zdaniem minister, bezrobocie w kraju może wzrosnąć do poziomu sprzed pandemii koronawirusa, gdy wynosiło około 5,9 proc.

– Pokazuje to liczba ofert wystawianych przez pracodawców. W samym lipcu było to 288 tys. W centralnej bazie ofert pracy jest ich około 80 tys. Cały czas mamy rynek pracownika, bardzo potrzebne są ręce do pracy – mówiła.

Bezrobocie. Dane GUS

Pod koniec lipca Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że stopa bezrobocia zarejestrowanego w czerwcu tego roku wyniosła 4,9 proc., czyli spadła o 0,2 pkt proc. wobec maja. Dla porównania – w czerwcu 2021 roku stopa wyniosła 6 proc.

Jak poinformował GUS, liczba zarejestrowanych bezrobotnych pod koniec czerwca 2022 roku wyniosła 818 tys. wobec 850 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 993 tys. przed rokiem. Ponadto, liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 93,6 tys., co oznaczało wzrost o 11,3 proc. rok do roku i spadek o 5,6 proc. miesiąc do miesiąca.

Dodatek węglowy

W piątkowym wydaniu programu "Graffiti" na antenie Polsat News minister Marlena Maląg została także zapytana o tzw. dodatek węglowy.

– Jest bardzo ważne, żeby wsparcie szło tam, gdzie jest naprawdę potrzebne. Zaczęliśmy już wiosną – "tarcza antyinflacyjna", obniżka stawek VAT, dodatki osłonowe. (...) Pracujemy nad ustawą, która wesprze również tych obywateli, którzy opalają innym paliwem. Przedstawimy rozsądne rozwiązanie. Ustawa najprawdopodobniej będzie procedowana na wrześniowym Sejmie, ale wcześniej pokażemy ją Polakom – powiedziała.

