Czy pensje polityków powinny być obniżane o wskaźnik inflacji? Kto za? Kto przeciw?

Po to, by zachęcać do zajmowania się polityką ludzi zdolnych i dobrze wykształconych i by zniechęcać do korupcji.

Czy po niedawnych, ubiegłorocznych, wysokich podwyżkach uposażeń polskich polityków, już takie – dość wysokie – są? Dyskusjom o tym zwykle nie ma końca, a debatującym nigdy nie brakuje argumentów na obronę nawet krańcowo odmiennych poglądów.

Z pewnością jednak jest złym sygnałem dla Polaków nękanych przez galopującą inflację, najwyższą od 25 lat