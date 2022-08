Były wiceminister finansów prezesem banku PKO BP

Rada nadzorcza PKO BP powołała Pawła Gruzę na wiceprezesa banku, a pod warunkiem uzyskania zgody od KNF na prezesa PKO BP. Gruza na stanowisku zastąpi Iwonę Dudę, która prezesem PKO BP była od 26 stycznia 2022 roku – podało Radio Zet.

"Gruza jest ekspertem w dziedzinie finansów i gospodarki. Pracował w największych międzynarodowych firmach doradczych. Jako wiceminister finansów był odpowiedzialny za sukces uszczelnienia VAT. Później pracował w KGHM, gdzie odpowiadał za aktywa zagraniczne. Ekspert ds. finansów publicznych, wiceprzewodniczący Zespołu Ekspertów Gospodarczych MAP. Jest synem reżysera Jerzego Gruzy" – opisuje rozgłośnia.

Wykształcenie i doświadczenie Gruzy

Nowy szef banku PKO BP to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od listopada 2016 r. do września 2018 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych był również członkiem Komisji Nadzoru Finansowego. Zarządzał portfelem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych podmiotów osób prawnych. Pracował nad reformą nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. pracował dla firm doradztwa podatkowego: Instytutu Studiów Podatkowych (1997-1998), Arthur Andersen (2000-2002) oraz Ernst & Young (2002-2007). Od 2007 r. był wspólnikiem i członkiem zarządu MMR Consulting sp. z o.o., a w lipcu 2014 r. został partnerem w polskiej kancelarii doradztwa podatkowego GWW Tax.

Giełda nazwisk

Wśród możliwych kandydatów na prezesa banku PKO BP, obok Gruzy, wskazywano byłego posła PiS Maksa Kraczkowskiego (do zarządu PKO BP wszedł w połowie 2016 r.). Kolejną osobą był wiceprezes PKO BP Marcin Eckert.