Ilu Polaków zdecydowało się na wakacje kredytowe? Są oficjalne dane

– W chwili, kiedy rozmawiamy, tych wniosków jest ok. 850 tys., złożonych we wszystkich bankach. I tak, jak mówiliśmy, było to ogromne wyzwanie techniczne, logistyczne – powiedział Pietraszkiewicz w rozmowie z TVN24.

– Myśmy szacowali, że będzie to ok. 85 proc., a nawet zbliżymy się do 95 proc. wszystkich uprawnionych. A tych uprawnionych jest ok. 2,1 mln – tyle jest umów kredytowych. […] Spodziewamy się, ze zdecydowana większość osób skorzysta z tej możliwości i nie ukrywaliśmy, że uważamy, iż pomoc dla kredytobiorców mieszkaniowych powinna się odbywać w nieco inny sposób – dodał.

Wakacje kredytowe

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadza wakacje kredytowe – możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy: w 2022 i 2023 r. Kredytobiorcy mogą z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 r.

Wakacje kredytowe mają dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla jednego kredytu wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych.

Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR), wartość wsparcia oceniana jest na ok. 4 mld zł. Z analiz Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynika, że koszt wakacji kredytowych może sięgać ok. 20 mld zł. Według szacunków ZBP, przy założeniu, że z tego rozwiązania skorzysta 80% uprawnionych, łączny koszt dla banków osiągnąłby poziom 13,1-16,4 mld zł w 2022 roku oraz 21,3-27,9 mld zł w okresie 2022-2023.

