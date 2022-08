PGG zbuduje własną fabrykę ekogroszku?

Polska Grupa Górnicza chce zakończyć prace projektowe instalacji do produkcji ekogroszku „Karlik 26+” oraz mieszanek energetycznych w Ruchu Ziemowit do końca 2022 r., podała spółka. Budowa ma ruszyć na przełomie 2022/2023 roku, a w pierwszej połowie 2024 r. inwestycja powinna zostać oddana do użytku.

Produkcja roczna „Karlika 26+” po zrealizowaniu tego zadania inwestycyjnego wyniesie 500 tys. ton na rok. Powstanie również możliwość tworzenia mieszanek miałów energetycznych w ilości kilkaset tysięcy ton rocznie, podano.

PGG postawi fabrykę ekogroszku?

„Główne korzyści całego projektu to możliwość dostosowania produkcji do potencjalnych ograniczeń wynikających ze zmian legislacyjnych i potrzeb rynku oraz zwiększenie płynności odbioru węgla. Istotnym jest również, że dzięki tej inwestycji uniknie się kosztów związanych z transportem węgla z Ruchu Ziemowit do zakładu w Woli, gdzie aktualnie prowadzi się produkcję „Karlika”” – powiedział główny inżynier oraz kierownik Działu Inwestycji i Przygotowania Produkcji kopalni Piast-Ziemowit Sławomir Brusik, cytowany w komunikacie.

Projekt zakłada wykorzystanie wyłączonej z eksploatacji infrastruktury kopalnianej oraz pozyskanie nowych maszyn i urządzeń do wydajnego funkcjonowania systemu. Pozwoli to ograniczyć nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. Wybudowane zostaną hale suszenia i paczkowania wraz z placami magazynowymi i miejscem do rozładunku węgla.

„Pierwszy etap inwestycji to budowa punktu rozładunku węgla z wagonów wraz z systemem tworzenia mieszkanek energetycznych. Następnym krokiem będzie budowa instalacji do produkcji ekogroszku o uziarnieniu 6-25 mm i wreszcie budowa układu konfekcjonowania paliw kwalifikowanych” – czytamy dalej.

