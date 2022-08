MOL: Wznowiono transport ropy rurociągiem "Przyjaźń"

"Problem z płatnością za transfer ukraińskim odcinkiem rurociągu Przyjaźń został rozwiązany dzięki szybkiej reakcji MOL. Firma uregulowała należność, po czym strona ukraińska, zgodnie z obietnicą, wznowiła przesył południową odnogą rurociągu" – czytamy w komunikacie.

Natychmiast po zatrzymaniu transportu ropy, MOL podjął rozmowy zarówno ze stroną ukraińską, jak i rosyjską, sygnalizując gotowość pokrycia opłat za tranzyt. Szybko osiągnięto porozumienie, dzięki czemu transport surowca na teren Węgier i Słowacji został już przywrócony, wynika z materiału.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Przychody spółki wyniosły 19,61 mld USD w 2021 r.

Reakcja rynku

Rosyjska firma Transnieft poinformowała we wtorek, że 4 sierpnia ukraiński operator Ukrtransnafta zawiesił pompowanie rosyjskiej ropy południową linią ropociągu "Przyjaźń". Transnieft przekazał, że nie jest w stanie wnosić opłat tranzytowych za przesył ropy przez ukraińską część rurociągu z powodu sankcji nałożonych na rosyjski przemysł naftowy przez Unię Europejską. Informację podała rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS powołując się na oświadczenie wydane przez firmę.

Tymczasem tłumaczenia Rosjan nie mają pokrycia w faktach. UE nałożyła embargo na rosyjską ropę, ale tylko tę, która dociera do państw członkowskich na tankowcach. Dostawy rurociągami nie są objęte sankcjami.

Bloomberg podał, że wstrzymanie dostaw postawiło w wyjątkowo trudnej sytuacji Węgry – wprowadzono limit cen paliw, co sprawiło, że niektóre firmy wstrzymały import ropy, by uniknąć strat finansowych. Informacja o wstrzymaniu dostaw spowodowała we wtorek spadek cen akcji MOL-u z 2963 forintów w momencie poniedziałkowego zamknięcia do 2772 forintów. W środę nastąpiło odbicie i ceny akcji MOL podniosły się do 2892 forintów.

Czytaj też:

Zabezpieczenie surowców. Morawiecki: Rząd cały czas pracuje nad nowymi rozwiązaniami