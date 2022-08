Eksperci: Obniżki cen paliw na stacjach są możliwe. Kiedy?

Prognozy wynikają z analizy ekspertów z firmy BM Reflex, na którą w piątek powołało się ISBnews.

Ceny paliw na stacjach

Jak poinformowano, ceny paliw na stacjach, w ślad za spadkiem cen hurtowych, są coraz niższe. Aktualnie kształtują się na poziomie: dla benzyny bezołowiowej 95 – 6,78 zł/l, bezołowiowej 98 – 7,64 zł/l, oleju napędowego – 7,09 zł/l, autogazu – 3,25 zł/l. A zatem w ciągu tygodnia, zgodnie z oczekiwaniami, nastąpiły obniżki cen benzyny rzędu 10-22 gr/l, oleju napędowego – 17 gr/l i autogazu na poziomie pięciu groszy na litrze. Wciąż jednak rachunki za tankowanie możemy dodatkowo obniżyć, korzystając z oferowanych przez stacje promocji.

Aktualnie za benzyny i olej napędowy płacimy tyle co w maju br. i chociaż od tegorocznego szczytu ceny detaliczne wyraźnie się oddaliły, to wciąż mało prawdopodobny wydaje się spadek cen do poziomów sprzed wybuchu wojny na Ukrainie.

Wyraźne różnice

Benzyna bezołowiowa 95 jest droższa niż w lutym o 1,19 zł/l, olej napędowy o 0,91 zł/l, a autogaz o 0,56 zł/l. W porównaniu do cen sprzed roku najwięcej tracą posiadacze diesli. Olej napędowy jest bowiem droższy o 31 proc., z kolei benzyna 95 i autogaz są droższe o 19 proc.

Widzimy już wyhamowanie tempa obniżek cen paliw, mimo to, średnie ceny paliw w następnym tygodniu mogą jeszcze spadać, ale powrót podwyżek na rynek hurtowy będzie jednocześnie ograniczał miejsce na ewentualne większe spadki – ocenili eksperci BM Reflex. Ceny benzyny Pb95 mogą spaść do poziomu 6,65 – 6,75 zł/l, Pb98 do 7,50 – 7,60 zł/l, oleju napędowego do 6,95 – 7,05 zł/l, zaś autogazu do 3,18 – 3,23 zł/l.

Kontrakty na ropę Brent

W piątek rano październikowa seria kontraktów na ropę Brent wyceniana jest na poziomie 99,60 USD/bbl. W skali tygodnia ropa Brent podrożała blisko 5 USD/bbl. Rosyjska ropa Urals kosztuje obecnie 75 USD/bbl.

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) zrewidowała w górę o 0,38 mln bbl/d do 2,1 mln bbl/d prognozy wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w tym roku. Rewizja w górę to wynik obserwowanego wzrostu popytu na paliwa w sektorze produkcji energii elektrycznej i jako substytutu gazu ziemnego.

