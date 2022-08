Elektrownia Jaworzno. Naprawa bloku potrwa kilka tygodni?

W elektrowni w Jaworznie zakończyła się już inspekcja Urzędu Dozoru Technicznego. Prawdopodobnie zostanie wydany zakaz użytkowania bloku, który nieczynny jest od tygodnia – ustalił w piątek portal Onet.pl.

Najnowszy blok węglowy w Polsce miał ruszyć z powrotem w sobotę po północy. Termin został jednak przesunięty o dobę. Natomiast z doniesień medialnych wynika, że na razie funkcjonowanie zostanie wstrzymane. Uszkodzenia mają być bowiem na tyle poważne, iż naprawa potrwa kilka tygodni. Niewykluczone jest też, że blok ruszy dopiero jesienią tego roku, na przykład w listopadzie, jak zakłada "czarny scenariusz", o którym rzekomo mówią osoby z branży energetycznej.

Problemy Elektrowni Jaworzno

W minionym tygodniu media informowały, że jedna z największych elektrowni w Polsce – Elektrownia Jaworzno – może przestać funkcjonować z powodu awarii. Według doniesień, spółka miała zaalarmować o problemach rząd. Z ustaleń dziennikarzy wynikało, że z powodu wykrycia zanieczyszczeń codziennie dochodzi do awaryjnego zatrzymania taśmy. Wcześniej informowano, iż elektrownia nie tylko będzie musiała mierzyć się z problemem braku dostaw paliwa w zimę, ale już w tej chwili ma kłopoty z dostawami odpowiedniego jakościowo węgla, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania bloków. Do elektrowni dowożony miał być gorszej jakości węgiel, który doprowadził do awarii niektórych urządzeń.

Nowe Jaworzno Grupa Tauron, spółka kontrolowana przez Rafako oraz konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa podpisały umowę mediacyjną, na podstawie której zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP. Chodzi o wypracowanie nowego harmonogramu zakończenia okresu przejściowego, po którym blok będzie pracował w optymalnej konfiguracji i z maksymalną efektywnością. W ostatnią środę odbyło się pierwsze spotkanie mediacyjne.

