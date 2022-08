Promocja w Biedronce pod lupą UOKiK. Sieć mogła wprowadzać klientów w błąd

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny stawia zarzuty właścicielowi sieci Biedronka z uwagi na przekazy reklamowe dotyczące akcji promocyjnej "Tarcza Biedronki Antyinflacyjna", które - jego zdaniem - mogły wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie zasad skorzystania z promocji. Sieci grozi kara w wysokości do 10 proc. obrotu.

"Zasady akcji promocyjnej 'Tarcza Biedronki Antyinflacyjna' klienci mogli doczytać w regulaminie. Był on dostępny w internecie. Na próżno jednak, mimo deklaracji sieci, było szukać go wywieszonego w sklepach Biedronka. Na życzenie zdeterminowanych klientów pracownicy sklepu mogli go ewentualnie wydrukować (do sklepów trafił wyłącznie w wersji elektronicznej). Tego też dotyczy jeden z zarzutów - braku realnej dostępności regulaminu promocji w sklepach Biedronki" – czytamy w komunikacie.

Tarcza antyinflacyjna Biedronki. Nieopłacalna promocja?

"Jeśli już klienci do niego dotarli, dowiedzieli się, że nie wystarczyło - zgodnie z hasłem reklamowym - znaleźć tańszy produkt w innym sklepie. Regulamin wprost wskazywał, że produkt ten należało kupić i to nie tylko w sklepie Biedronki, ale również u konkurencji, która została w regulaminie ograniczona do najpopularniejszych sieci. By uzyskać zwrot różnicy w cenach, warunków regulaminowych było dużo więcej i były wymagające, a wręcz uciążliwe, co mogło uczynić skorzystanie z akcji promocyjnej nieopłacalnym" – czytamy dalej.

UOKiK w kwietniu br. wszczął postępowanie wyjaśniające wobec działań Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci sklepów Biedronka, celem sprawdzenia działań marketingowych i warunków udziału w akcji promocyjnej "Tarcza Biedronki Antyinflacyjna", która trwała od 12 kwietnia do 30 czerwca.

