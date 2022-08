Rekordowa liczba pasażerów PKP Intercity

Oznaczało to wzrost o 34% w stosunku do lipca 2019 roku (ostatnich wakacji przed pandemicznymi ograniczeniami) oraz o 46% wobec lipca ubiegłego roku.

"Lipiec br. okazał się, po czerwcu i maju, kolejnym miesiącem rekordowych wyników przewozowych PKP Intercity. Tegoroczne zainteresowanie ofertą przewoźnika po pierwszych siedmiu miesiącach roku jest prawie dwa razy większe niż w 2021 roku. Lipiec był miesiącem z najwyższą frekwencją w historii przewoźnika: blisko 6,5 mln – tylu podróżnych podróżowało z PKP Intercity w lipcu" – czytamy w komunikacie.

Od stycznia do lipca br. pociągi PKP Intercity wybrało ponad 32 mln osób. To o ponad 15 mln więcej (90%) niż w tym samym czasie w ubiegłym roku – wówczas po 7 miesiącach było 16,8 mln pasażerów. To także wynik o 16% lepszy niż w analogicznym okresie rekordowego do tej pory 2019 roku, podano także.

Atrakcyjna oferta dla pasażerów

"Wpływ na wzrostowy trend miało wprowadzenie z początkiem lipca nowej oferty promocyjnej Taniej z Bliskimi, która spotkała się z dużym zainteresowaniem podróżnych. Dzięki niej podróżujący w grupach od 2 do 6 osób, pociągami kategorii IC oraz TLK otrzymują 30% zniżki na wszystkie bilety. Co istotne, promocja ta łączy się z ulgami ustawowymi, osoby posiadające np. ulgę studencką mogą skorzystać z mocno obniżonej ceny za przejazd. Dzięki temu oferta przewoźnika zyskała na konkurencyjności w stosunku do grupowych przejazdów samochodami, gdzie koszty benzyny rozkładają się pomiędzy podróżnych. Potwierdzeniem są wysokie wyniki sprzedaży biletów w ramach oferty Taniej z Bliskimi – tylko w lipcu zakupiono bilety dla blisko miliona podróżnych" – czytamy także.

Przewoźnik podał, że sprzedał 372 tys. biletów w ramach oferty Taniej z Bliskimi. Dzięki nim podróżowało 967 tys. osób.

Od 1 do 31 lipca 710 pociągów zostało wzmocnionych 1 049 wagonami, aby zapewnić jak najwięcej dodatkowych miejsc w pociągach, podkreśliło PKP IC.

Rekordowa była też liczba połączeń obsługiwanych przez PKP Intercity – w te wakacje to średnio 436 pociągów dziennie, które zapewniają dojazd do 414 miast i miejscowości, dodano.

"Takie wyniki budzą naszą radość – codzienna praca całej spółki daje efekty i satysfakcję. Polacy chętnie wracają na kolej, po okresie pandemicznych obostrzeń – więcej podróżują pociągami i przyczyniają się do ograniczania emisji CO2. Rekordy przewozowe udowadniają również słuszność intensywnych inwestycji w kolej, która musi być przygotowana na obsługę coraz większej liczby pasażerów" – podsumował prezes Marek Chraniuk, cytowany w komunikacie.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2021 r. miał ok. 35,5 mln pasażerów, co oznaczało wzrost o blisko 9 mln r/r.