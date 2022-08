Niemiecki gigant gazowy oskarża Rosję o wysokie straty

– Uniper od miesięcy odgrywa kluczową rolę w stabilizacji dostaw gazu do Niemiec kosztem miliardowych strat wynikających z gwałtownego spadku dostaw gazu z Rosji – przekazał w oświadczeniu prezes spółki Klaus-Dieter Maubach.

Firma, która jest największym importerem gazu w RFN i w zeszłym miesiącu przyjęła rządowy pakiet ratunkowy, poinformowała, że odnotowała stratę netto w pierwszych sześciu miesiącach roku w wysokości 12,5 mld dolarów (12,3 mld euro).

Rząd w Berlinie musiał ratować Uniper

Rząd niemiecki zgodził się pod koniec lipca na przejęcie około 30 proc. udziałów w Uniperu. Gigant energetyczny, który zaopatruje w gaz liczne zakłady komunalne i dostawców regionalnych, potrzebował pomocy państwa, by nie splajtować przez kryzys gazowy.

"Ewentualny upadek koncernu zagroziłby dostawom gazu dla niemieckich odbiorców, ponieważ zapatruje on liczne zakłady komunalne, dostawców regionalnych i przedsiębiorstwa przemysłowe. Z uwagi na to, że rosyjski koncern Gazprom mocno ograniczył dostawy, Uniper musi kupować brakujący gaz z innych źródeł na rynku po znacznie wyższych cenach, aby wywiązać się z umów ze swoimi odbiorcami" – informuje portal Biznes Alert.

Ile Niemcy wytrzymają bez gazu z Rosji?

Szef agencji odpowiedzialnej za regulacje federalnego rynku energii Klaus Mueller przekazał pod koniec czerwca, że bez rosyjskiego gazu Niemcy mogą wytrzymać 2,5 miesiąca przeciętnej zimy, jeśli ich magazyny gazu będą wypełnione po brzegi.

Pod koniec lipca Gazprom wstrzymał prace jeszcze jednej turbiny w gazociągu Nord Stream 1, co oznacza kolejne ograniczenie dostaw gazu przez Niemcy do Europy Zachodniej o 20 proc. maksymalnej przepustowości – z 67 mln m3 do 33 mln m3. Inna turbina, która była serwisowana w Kanadzie, ma zostać przekazana Rosjanom przez Niemcy.

Nord Stream 1 – gazowa broń Putina

Nord Stream (Gazociąg Północny) transportuje gaz z Wyborgu w Rosji do Greifswaldu w Niemczech po dnie Morza Bałtyckiego. Omija w ten sposób kraje tranzytowe, takie jak Ukraina, Polska i państwa bałtyckie. Długość Nord Stream 1 wynosi 1222 km, co czyni go najdłuższym gazociągiem morskim na świecie. Składa się z dwóch nitek o przepustowości 55 mld m3. Działa od 2012 r.

