URE zatwierdził wzrost taryfy za dystrybucję gazu

PSG to spółka zależna od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG).

Jak podała spółka, cytowana w środę przez ISBnews, wzrost stawek opłat wyniesie średnio 2,6 proc. W konsekwencji kompleksowe rachunki dla odbiorców w gospodarstwach domowych, to jest łącznie za gaz i jego dostawę, wzrosną od około 0,5 proc. do 0,7 proc.

Dystrybucja gazu. Zmiana taryfy

"Zmiana taryfy dystrybutora gazu uzasadniona jest wzrostem kosztów zakupu gazu na potrzeby zużycia własnego oraz wzrostem kosztów zakupu usług przesyłania gazu, który wynika z lipcowej zmiany taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System" – czytamy w komunikacie.

Do wyliczenia całkowitych skutków wzrostu opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych uwzględniono zatem: zatwierdzoną w środę zmianę taryfy PSG oraz zatwierdzoną w grudniu 2021 roku taryfę PGNiG Obrót Detaliczny, która na mocy obowiązujących przepisów została "zamrożona" i nie ulegnie zmianie w 2022 roku. Wzrost o 2,6 proc. samej dystrybucji skutkuje zwiększeniem płatności kompleksowych dla odbiorców w gospodarstwach domowych (łącznej ceny za gaz i jego dostawę) o około 0,5 – 0,7 proc. Oznacza to, że odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu, korzystający z tego paliwa głównie w celu przygotowywania posiłków (tzw. kuchenkowicze), z tytułu tej zmiany zapłacą średnio o około 22 grosze więcej miesięcznie. Odpowiednio więcej zapłacą klienci, którzy zużywają stosunkowo duże ilości gazu, np. do ogrzania domów. Tacy odbiorcy zapłacą o około 2,38 złotych więcej.

Rola Polskiego Górnictwa

Przypomnijmy, że PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 roku. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej, importem gazu ziemnego, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 mln złotych w 2021 roku.

