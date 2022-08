Szykuje się rekordowy spadek dostaw rosyjskiego gazu

Według raportu CRE, który cytuje agencja TASS, dostawy gazu z Rosji do Europy w tym miesiącu mogą osiągnąć rekordowy spadek, a produkcja Gazpromu może po raz pierwszy spaść poniżej 400 mld m3.

Z danych zamieszczonych w materiale wynika, że w lipcu Gazprom dostarczył do krajów Unii Europejskiej około 3,5 mld m3 gazu. Jest to spadek o 25 proc. w stosunku do czerwca. Jednak przychody holdingu wzrosły – uważają eksperci, nie podając konkretnych liczb. Dodatkowo wzrosła również cena gazu w Europie – o 60 proc. w porównaniu z czerwcem.

Nord Stream 1 – gazowa broń Putina

Według raportu, aby zrekompensować nowy spadek dostaw gazu przez Nord Stream 1, w sierpniu cena powinna wzrosnąć o około 25 proc., ale specjaliści uważają, że taki wzrost jest mało prawdopodobny, ponieważ obecne ceny gazu są już krytycznie wysokie dla europejskiego przemysłu, "a dalszy wzrost doprowadzi jedynie do spadku konsumpcji w UE".

Jednocześnie analitycy zauważają, że zmniejszenie dostaw przez Nord Stream 1 do około 33 mln m3 dziennie nie spowodowało spadku tempa napełniania europejskich podziemnych magazynów gazu. Dzięki temu Niemcy będą w stanie osiągnąć swój cel polegający na napełnieniu podziemnych magazynów gazu w 95 proc. przed sezonem grzewczym już w tym miesiącu, jeśli tylko utrzymają obecne tempo napełniania.

Niemcy bez rosyjskiego gazu wytrzymają zimą 2,5 miesiąca

Szef agencji odpowiedzialnej za regulacje federalnego rynku energii Klaus Mueller przekazał pod koniec czerwca, że bez rosyjskiego gazu Niemcy mogą wytrzymać 2,5 miesiąca przeciętnej zimy, jeśli ich magazyny gazu będą wypełnione po brzegi.

Pod koniec lipca unijni ministrowie odpowiedzialni za energię osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie ograniczenia zużycia gazu o 15 proc. do zimy. Oszczędzanie ma być dobrowolne, chyba że zostanie ogłoszony tzw. alarm gazowy.

