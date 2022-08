"Solidne wyniki finansowe". Nowe dane PGNiG

Rok temu zysk skonsolidowany wynosił 687 mln złotych. Natomiast zysk operacyjny PGNiG wyniósł w tym roku 3 907 mln złotych wobec 980 mln złotych zysku rok wcześniej.

Grupa przedstawiła dane w raporcie, na który w czwartek powołało się ISBnews.

PGNiG. Najnowsze dane

Skonsolidowane przychody Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ze sprzedaży sięgnęły 30 973 mln złotych w drugim kwartale 2022 roku wobec 10 432 mln złotych rok wcześniej. W pierwsze połowie 2022 roku spółka miała 4 839 mln złotych skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 434 mln złotych zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 78 372 mln złotych w porównaniu z 24 985 mln złotych rok wcześniej.

– Dzięki dywersyfikacji działalności i źródeł przychodów, grupa kapitałowa PGNiG jest w stanie wypracować solidne wyniki finansowe, mimo bezprecedensowej sytuacji na rynku gazu ziemnego w Europie. Głównym motorem wzrostu jest nasza działalność wydobywcza, co wynika nie tylko z rekordowych cen surowców, ale także zdecydowanego zwiększenia produkcji gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – skomentowała prezes Górnictwa Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

Funkcjonowanie spółki

"W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku PGNiG wyprodukowało 3,48 mld metrów sześciennych gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy), wobec 2,34 mld rok wcześniej, co oznacza wzrost o prawie 50 proc. rok do roku. Wydobycie własne gazu przez PGNiG w Norwegii zwiększyło się z 0,39 mld do 1,54 mld metrów sześciennych. Wydobycie ropy wzrosło o prawie 21 proc. - z 608 tys. do prawie 739 tys. ton, z czego na złoża norweskie przypadło 429,6 tys. ton wobec 283 tys. ton w pierwszym półroczu 2021 roku" – czytamy w komunikacie oficjalnym spółki.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 roku Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej.

