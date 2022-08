Polska sieć sklepów rozwija się i notuje wzrost obrotów

Jak wskazuje branżowy portal "Wiadomości handlowe" Na koniec czerwca 2022 r. Dino Polska dysponował 1975 placówkami, wobec 1622 w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie wzrosła liczba konsumentów dokonujących zakupów w Dino oraz wartość przychodów.

Rozwój Dino Polska

Przychody ze sprzedaży spółki Dino Polska przekroczyły 8,7 mld zł i były o 45,4 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Członek zarządu Dino Polska Michał Krauze ocenia, że są to efekty długofalowej, skutecznej strategii. – Za cel zawsze stawiamy sobie właściwe rozpoznanie potrzeb klientów i podążanie za tymi potrzebami z naszą ofertą asortymentową i polityką cenową, która zakłada ustalanie cen produktów na poziomach konkurencyjnych w stosunku do największych sieci działających w naszym kraju – wskazuje.

W pierwszym półroczu 2022 r. przyniosło to wzrost liczby odwiedzin w sklepach sieci Dino o 33 proc. w stosunku do I pół. 2021 roku. – Wzrost liczby zakupów dokonywanych w sklepach Dino, jest dla nas szczególnie ważną informacją, którą odbieramy jako rosnące zaufanie Polaków do naszych marketów – ocenia Michał Krauze.

Ekspansja sklepów

"W I pół. 2022 r. Dino Polska otworzyła 162 nowe sklepy i na koniec czerwca posiadała łącznie 1975 placówek, o 22 proc. więcej niż przed rokiem. Ekspansja geograficzna postępowała zgodnie z planem, zakładającym, że w pierwszej kolejności kluczowe jest zagęszczanie sieci na terenach gdzie Dino jest już obecne, przy stopniowym uruchamianiu placówek w nowych gminach i powiatach" – czytamy na wiadomoscihandlowe.pl.

Ekspansji tej towarzyszyło utworzenie prawie 6,3 tys. nowych miejsc pracy. Łączne zatrudnienie w Grupie Dino sięgnęło na koniec I półrocza 2022 r. 34,5 tys. pracowników.

