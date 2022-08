Obniżki cen benzyny i autogazu? Analiza ekspertów

W komentarzu rynkowym BM Reflex zauważyło, że tegoroczne wakacje zbliżają się do końca, tak samo jak fala obniżek cen paliw na stacjach w Polsce, którą z zadowoleniem obserwowaliśmy od czerwca tego roku.

Dane za bieżący tydzień pokazują już, że najbardziej duże zmiany odczują posiadacze diesli. Olej napędowy na części stacji już drożeje o około 10 groszy na litrze, ale z uwagi na notowane cały czas obniżki na stacjach prywatnych średnia cena diesla w kraju rośnie symbolicznie o 1 gr/l. Obniżki były natomiast kontynuowane w przypadku benzyn i autogazu.

Aktualny poziom cen

Aktualnie kształtują się na poziomie: dla benzyny bezołowiowej 95 – 6,65 zł/l (-14 gr/l), bezołowiowej 98 – 7,54 zł/l (-10 gr/l), oleju napędowego – 7,10 zł/l (+1 gr/l), a autogazu – 3,21 zł/l (-4 gr/l). Obecne zmiany cen na rynku hurtowym będą kształtować ceny na rynku detalicznym w przyszłym tygodniu. O ile w przypadku benzyn i autogazu obniżki mogą być kontynuowane, to olej napędowy będzie drożał. W hurcie olej napędowy w ciągu ostatniego tygodnia zdrożał już o około 30 gr/l.

W przyszłym tygodniu ceny benzyny Pb95 będą kształtować się na poziomie 6,60 – 6,70 zł/l, Pb98 do 7,50 – 7,60 zł/l, oleju napędowego do 7,15 – 7,30 zł/l, natomiast autogazu do 3,18 – 3,23 zł/l.

Zapasy ropy naftowej

Zgodnie z danymi udostępnionymi w piątek przez ISBnews, komercyjne zapasy ropy naftowej w USA spadły w minionym tygodniu o 7,1 mln bbl do 425 mln bbl. Dodatkowo zapasy benzyn zmniejszyły się z kolei z 4,6 mln do 215,7 mln bbl. Eksport ropy amerykańskiej osiągnął rekordowy poziom.

Jeszcze w lutym tego roku średni eksport ropy amerykańskiej kształtował się na poziomie niecałych 3 mln bbl/d. Ma to, oczywiście, swoje odzwierciedlenie w poziomie zapasów. W czerwcu, zgodnie z danymi, amerykańskie zapasy ropy naftowej (komercyjne i strategiczne) spadły do 915,8 mln bbl i był to najniższy poziom od 2004 roku.

Czytaj też:

Eksperci: Obniżki cen paliw na stacjach są możliwe. Kiedy?Czytaj też:

Dobre wieści. Powoli spadają ceny paliw