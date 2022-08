Wystarczy nam gazu? Czy nie wystarczy? Rząd powinien to pilnie wyjaśnić

Niestety, nadal nie jest pewne – ostatecznie zweryfikuje to dopiero nadchodząca zima – czy przygotowuje się do tego na tyle konsekwentnie, że ową konsekwencję – jeśli nie sprowadzała się w jakiejś mierze do retoryki – można nazwać żelazną, a więc także godną podziwu.

Albowiem – z jednej strony – owszem, najpierw, jeszcze za rządów Platformy i PSL, zbudowany został gazoport świnoujski, a teraz – za rządów PiS – gazociąg Baltic Pipe, który wkrótce ma zostać oddany do użytku.