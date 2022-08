Kiedy koniec podwyżek stóp procentowych? Członek RPP odpowiada

Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła podwyżki stóp procentowych w październiku 2021 r. i dokonywała ich co miesiąc. Po lipcowej podwyżce o 50 punktów bazowych główna stopa referencyjna NBP wynosi 6,5 proc.

– Sytuacja jest taka, że nie zostawia specjalnie dużej swobody RPP do decyzji i myślę, że Polacy powinni się liczyć z jakimiś podwyżkami stóp. Mam na myśli efekt najbliższego naszego posiedzenia decyzyjnego na początku września, może jeszcze w październiku. Wydaje się, że koniec cyklu podwyżek stóp procentowych jest już bliski – powiedział Wnorowski w wywiadzie dla Radia Maryja.

Wzrost stóp procentowych będzie zależny od odczytu inflacji

Wskazał, że to, co będzie się działo ze stopami, zależy od sytuacji związanej z inflacją. – Wydaje się, że motywacja w postaci rosnącej inflacji do podnoszenia stóp będzie wyraźnie wygaszana – ocenił. Dodał, że uwidoczniło się również "dramatyczne załamanie zainteresowania kredytami hipotecznymi".

W czerwcu w rozmowie z ISBnews Wnorowski ocenił, że cykl podwyżek stóp procentowych mógłby zakończyć się na poziomie ok. 7 proc., jeśli nie zdarzy się nic nadzwyczajnego.

W warunkach spodziewanego hamowania inflacji w kolejnych miesiącach i przy pogarszającej się koniunkturze większość ekonomistów ocenia, że RPP może dokonać nieznacznej podwyżki stóp procentowych o 25-50 pb i zakończyć cykl zacieśniania na najbliższym posiedzeniu we wrześniu.

Pomogą wakacje kredytowe?

Ponieważ podwyżki stóp procentowych wiążą się ze wzrostem rat kredytów, rząd uruchomił wakacje kredytowe. Mogą z nich skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty w walucie polskiej na własne potrzeby mieszkaniowe. Przepisy obowiązują od 29 lipca. Na ich podstawie można zawiesić spłatę w sumie ośmiu rat – cztery do końca tego roku i kolejne cztery w przyszłym roku (jedną ratę w każdym kwartale).

