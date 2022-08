"Dokładnie o to poprosiły nas Niemcy". Kanada chce złamać sankcje na Rosję

Minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly poinformowała, że jej kraj planuje zwrócić pozostałych pięć turbin gazowych do rosyjskiego gazociągu Nord Stream 1. Urządzenia były serwisowane w Montrealu. Informację o decyzji rządu w Ottawie przekazała kanadyjska stacja telewizyjna CBC.

– Taką decyzję podjęliśmy. Dokładnie o to poprosiły nas Niemcy. Kanada nie chce dać Putinowi żadnego pretekstu do wykorzystywania dostaw energii do Europy jako broni – powiedziała Jolie.

Złamanie sankcji

Jeśli turbiny zostaną zwrócone, będzie to kolejny przypadek naruszenia zachodnich sankcji na Rosję. W lipcu rząd Kanady zrobił wyjątek, aby sankcje, które mają zmusić Władimira Putina do zaprzestania działań wojennych na Ukrainie, nie dotyczyły turbin gazowych. W szczególności zależało na tym Niemcom, które sprowadzają rosyjski gaz za pomocą Nord Stream 1 i które są uzależnione od dostaw z Moskwy.

W wyniku podjętej decyzji jedna turbina została zwrócona Niemcom, ale Gazprom odmówił jej przyjęcia, powołując się na kwestie techniczne. Rosjanie żądają przedstawienie dokumentacji, z której wynika, że turbiny nie podlegają zachodnim sankcjom.

Teraz kanadyjski rząd podjął odpowiednią decyzję w celu zwrotu do Niemiec pozostałych turbin, które przeszły konserwację w Montrealu. Potem urządzenia zostaną wysłane Gazpromowi, która zarządza gazociągiem Nord Stream 1.

Berlin ma nadzieję, że zwrot turbin spowoduje zwiększenie wolumenu przesyłanego gazu przez NS1. W tej chwili pracuje on bowiem jedynie w 20 proc. swojej przepustowości.

Ukraina skrytykowała decyzję rządu kanadyjskiego. Tymczasem przedstawiciele tamtejszego rządu bronią swoich działań niezbędnych do zapewnienia dostaw gazu do Niemiec.

W lipcu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraińcy nigdy nie zaakceptują decyzji Kanady o zwrocie turbiny do gazociągu Nord Stream 1 do Niemiec. Podkreślił, że taka decyzja faktycznie narusza sankcje wobec Rosji.

