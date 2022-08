Budowa elektrowni jądrowej. Rząd uruchomi wielki program

Program zakłada budowę infrastruktury hydrotechnicznej w gminach Choczewo i Krokowa oraz budowę i przebudowę dróg, zapewniających dojazd do tych miejscowości, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wartość programu szacowana jest na blisko 4,8 mld zł.

Przyjęcie przez Radę Ministrów programu wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej w woj. pomorskim planowane jest na III kw.

Co przewiduje program?

Program obejmuje swoim zakresem zaplanowanie, zaprojektowanie oraz budowę inwestycji infrastrukturalnych w jednostce samorządu terytorialnego, jaką jest województwo pomorskie, w latach 2022-2029.

"Celem Programu jest wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim. W kontekście istniejącej, niewystarczającej infrastruktury drogowej, kolejowej oraz hydrotechnicznej, przewidziane Programem inwestycje infrastrukturalne mają umożliwić sprawną realizację infrastruktury energetycznej lokalizowanej na terenie tego województwa, w szczególności elektrowni jądrowej i sieci przesyłowej elektroenergetycznej, a także zapewnić rozwój społeczno-gospodarczy województwa pomorskiego oraz jego powiatów oraz gmin, w szczególności gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa" - czytamy w wykazie.

W ramach programu wspierane mają być:

- budowa infrastruktury hydrotechnicznej w granicach pasa technicznego na obszarze gmin Choczewo lub Krokowa oraz na obszarach morskich RP, w szczególności na potrzeby elektrowni jądrowej;

- budowa drogi krajowej zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa od najbliższej drogi ekspresowej;

- budowa, przebudowa lub remont infrastruktury kolejowej zapewniającej dojazd do gmin Nowa Wieś Lęborska, Lębork, Wicko, Łeba, Wejherowo, Choczewo, Gniewino i Krokowa, w zależności od realizowanego wariantu, w tym linii kolejowych wraz z sieciami trakcyjnymi, stacji pasażerskich, terminali towarowych i obiektów inżynieryjnych.

Jako wykonawców Programu wskazano dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Realizacja inwestycji

Nadzór nad wykonaniem programu powierzono ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej (w zakresie, w jakim wykonawcą programu jest dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni) oraz ministrowi właściwemu do spraw transportu (w zakresie, w jakim wykonawcą programu jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA), zaś koordynację jego wykonania - pełnomocnikowi rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Przygotowanie i realizacja inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej na terenie województwa pomorskiego została powierzona dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni, Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad oraz spółce PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Realizacja Programu jest finansowana z budżetu państwa. Łączny limit wydatków z budżetu państwa na wykonanie Programu w latach 2022-2029 wynosi 4 782 380 326 zł. Na kwotę składają się wydatki na wykonanie Programu przez:

- dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w wysokości 916 163 590 zł;

- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 1 032 080 136 zł;

- spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe SA w wysokości 2 834 136 600 zł.

Czytaj też:

Czy Polska odbuduje "dwie wieże" w Ostrołęce? I zmusi Berlin, by za to zapłacił?