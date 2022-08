Rząd pomoże firmom znad Odry. Maląg podała szczegóły

Wypłatą jednorazowego świadczenia dla przedsiębiorców poszkodowanych skutkami katastrofy na Odrze, będą mogli zostać objęci przedsiębiorcy reprezentujący 23 branże według kodów PKD, którzy zanotowali spadek przychodów o połowę w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Projekt ustawy w tej sprawie został przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym i zostanie skierowany do Sejmu.

– Nam przede wszystkim zależy na tym, aby wsparcie było celowane adekwatnie do potrzeb (…) Przewidujemy wsparcie dla tych podmiotów dedykowanych, które przy Odrze prowadziły swoją działalność na terenie 34 powiatów – powiedziała Maląg podczas konferencji prasowej w czwartek.

Chodzi o działalność m.in. z zakresu gastronomii, hotelarstwa, wypożyczania sprzętu sportowego, połowu i przetwórstwa ryb.

Katastrofa na Odrze. Kto może liczyć na pomoc rządu?

Warunkiem wsparcia jest spadek dochodów o 50 proc. w stosunku do jednego z dwóch miesięcy poprzednich albo w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Na terenie 34 powiatów, wspomniane 23 kody PKD posiada ok. 10 tys. podmiotów, zatrudniających 68 tys. osób. Według szacunków resortu rodziny i polityki społecznej przy uwzględnieniu spadku dochodów, pomoc może otrzymać 62 tys. pracowników.

Świadczenie w wysokości 3 010 zł przysługiwałoby za każdego ubezpieczonego, zgłoszonego w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych z datą powstania ubezpieczeń nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.

Przy założeniu, że ze świadczenia skorzystałyby wszystkie firmy prowadzące działalność w ramach 23 kodów PKD na tym terenie, jego koszt wyniósłby ponad 206 mln zł.

