Dolar znów królem. A złoty?

Globalne ochłodzenie || Kurs euro do dolara spadł w ubiegłym tygodniu do najniższego poziomu od początku istnienia wspólnej europejskiej waluty. I chociaż czwartek przyniósł korektę notowań zielonego na szerokim rynku, to euro może na dłużej pozostawać słabe.

Inwestorzy wolą trzymać uważanego za bezpieczne schronienie dolara niż euro, bo obawiają się, że gospodarki na Starym Kontynencie mocno odczują zawirowania na rynku energetycznym, co grozi recesją. Do tego łatwiej uwierzyć w zapowiedzi o zdecydowanej walce z inflacją w USA niż w strefie euro.