Zagadka. Kto jest dziś ministrem finansów Polski?

Tak myślałem – niewielu z nas to wie. Może jeszcze, od biedy – jakimś cudem – ktoś wygrzebie z pamięci nazwisko poprzedniego ministra finansów Tadeusza Kościńskiego? Jeśli tak, to zapewne głównie dlatego, że to właśnie on zapłacił swym ministerialnym stołkiem za katastrofę Polskiego Ładu, mimo że podobno był jego całkowitym, zaprzysięgłym przeciwnikiem, ale oczywiście nikt, na czele z premierem Morawieckim, nic sobie z tego nie robił, bo kilka lat temu pozycja polskiego ministra finansów została sprowadzona do roli w zasadzie notariusza nakazów szefa rządu, firmującego z każdym rokiem coraz bardziej fikcyjne budżety państwa, z coraz większą masą wydatków wypchniętych poza kontrolę parlamentu. I tak już zostało.