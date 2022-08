Sprawa Elektrowni Jaworzno. Doszło do rozwiązania umowy

"Zarząd emitenta wyjaśnia, że w oświadczeniu nie wskazano przyczyn złożenia oświadczenia, natomiast powołano się na zastrzeżone – jak podano do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym emitenta numer 61/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 roku – dla każdej ze stron umowy, prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego" – czytamy w komunikacie, udostępnionym we wtorek przez ISBnews.

Naprawa bloku w Elektrowni Jaworzno

Tauron podał w ostatnią sobotę, że naprawa leja kotła bloku o mocy 910 MW w Jaworznie zostanie dokończona przez wykonawcę zastępczego. W związku z tym, dokonano aktualizacji harmonogramu prac –potrwają one do piątku, 2 września br. Spółka szacuje, że na skutek postoju bloku od 6 sierpnia do 2 września tego roku (do godz. 23:00) marża pierwszego stopnia generowana przez blok będzie niższa o około 285 mln złotych.

W osobnym komunikacie Rafako poinformowało, że Nowe Jaworzno Grupa Tauron wstrzymała możliwość wejścia na teren bloku pracowników Rafako oraz spółki zależnej. Działanie uniemożliwia Rafako dalsze prowadzenie prac przewidzianych kontraktem w tzw. okresie przejściowym, zaś spółce zależnej – dalsze prowadzenie prac przewidzianych umową o prace eksploatacyjne i koordynacyjne.

Rafako i Tauron Polska Energia

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln złotych w 2021 roku.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Czytaj też:

Problemy w Elektrowni Jaworzno. Rozpoczęły się mediacje