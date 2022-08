Komisja Europejska podała nowe wskaźniki koniunktury gospodarczej

We wtorek, 30 sierpnia nowe dane opublikowała Komisja Europejska. Komunikat KE dotyczący wskaźników zacytowało ISBnews.

Wskaźniki koniunktury

Wskaźnik koniunktury dla przemysłu wyniósł -20,3 pkt wobec -19,9 w poprzednim miesiącu, dla sektora usług wyniósł -8,1 pkt wobec -8,3 pkt w poprzednim miesiącu. Wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł -19,2 pkt wobec -15,6 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej wyniósł -3,6 pkt wobec -4,2 pkt w poprzednim miesiącu. Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym sięgnął -23,2 pkt w sierpniu wobec -22,8 pkt miesiąc wcześniej. Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku Polski wyniósł w sierpniu br. 95,9 pkt wobec 94,4 pkt w poprzednim miesiącu.

W strefie euro wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) wyniósł 97,6 pkt w sierpniu tego roku wobec 98,9 pkt w poprzednim miesiącu – podała Komisja Europejska (KE), cytowana przez ISBnews. Konsensus rynkowy wynosił 97,6 pkt. Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku strefy euro w sierpniu 2022 roku to zaś 108 pkt wobec 107,2 pkt miesiąc wcześniej.

Sytuacja gospodarcza

Ekonomiści i eksperci do spraw gospodarki uważają, że kryzys gospodarczy będzie poważnym skutkiem obecnej wojny, którą Rosja prowadzi na terytorium Ukrainy. W wielu krajach odczyty pokazują wyraźny wzrost inflacji.

W Polsce w lipcu br. inflacja wyniosła rok do roku 15,6 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). To o 0.1 pkt proc. więcej od wstępnego odczytu, odnotowanego na początku sierpnia. W czerwcu inflacja w naszym kraju wyniosła 15,6 proc. Był to najwyższy wskaźnik oficjalnego poziomu inflacji w Polsce od marca 1997 roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,5 proc. (w tym usług - o 1,2 proc. i towarów - o 0,3 proc.).

