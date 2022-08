Przyjęto projekt budżetu na 2023 r. Morawiecki: To ambitny budżet na trudne czasy

Przyszłoroczny budżet zakłada dochody na poziomie 604,4 mld zł. Z kolei wydatki mają wynieść 669 mld zł, co oznacza deficyt budżetowy na poziomie 65 mld złotych.

Szef rządu podkreślił, że przy konstruowaniu budżetu wzięto pod uwagę założenia różnych międzynarodowych instytucji oraz własne analizy. W oparciu o nie został stworzony projekt ustawy budżetowej na przyszły rok.

Budżet na 2023 r.

Podczas konferencji premier Morawiecki wskazał na źródła dochodów budżetowych. Według szefa rządu wpływy z tytułu VAT wyniosą w przyszłym roku 286 mld zł. Kolejne 73 mld zł będą pochodziły z podatku CIT, 78 mld zł z PIT i ponad 88 mld zł z akcyzy.

– Dochody budżetu zaplanowaliśmy na 604,4 mld zł, jest to wzrost o 105 mld zł względem tego roku. (...) Wydatki zaplanowane są na poziomie 669 mld zł, a deficyt samego budżetu to ok. 65 mld zł. To powoduje, że dziś w budżecie mamy zabezpieczenie w wyniku uszczelnionego systemu finansowego i naprawionych finansów publicznych – powiedział premier.

Morawiecki podał, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie około 4,2-4,4 proc. w stosunku do PKB. W kwiecie bezwzględnej będzie to więc około 147 mld zł. Z kolei państwowy dług publiczny w 2023 r. spadnie do 40,4 proc.

Rząd przyjął także założenia co do inflacji oraz wzrostu PKB. Ta pierwsza ma wynieść w ujęciu rocznym 9,8 proc. Z kolei polska gospodarka ma w przyszłym roku urosnąć o 1,7 proc.

Bezpieczeństwo Polaków

Premier podkreślał, że budżet ma zapewnić w przyszłym roku bezpieczeństwo polskich rodzin. Z tego względu wszystkie programy społeczne mają zostać utrzymane.

– Przyjęliśmy wiele założeń, wydatków, które mają zapewnić bezpieczeństwo rodzinom w tym trudnym okresie, w którym przyszło nam rządzić – powiedział Morawiecki.

– Drugi element to wszystkie sprawy związane ze wsparciem społecznym seniorów i rodzin. Nie tylko zachowujemy wszystkie dotychczasowe programy społeczne, ale też będziemy reagować w zależności od potrzeb. Ten budżet jest przygotowany w oparciu o umiarkowanie konserwatywne założenia – dodał premier.

Czytaj też:

Premier z wizytą w Paryżu. Padło zapewnienieCzytaj też:

Morawiecki z wizytą we Francji. Premier składa Macronowi propozycję