Niemiecki kontrwywiad zatrzymał dwóch urzędników. Obierali prorosyjskie stanowisko?

Wiadomość przekazał tygodnik "Die Zeit", cytowany w środę przez portal energetyka24.com.

Jak poinformowano, urzędnicy mieli pełnić w resorcie kluczowe stanowiska, odpowiadając za krajowe bezpieczeństwo energetyczne.

Niemieccy szpiedzy Rosji?

Niemieccy urzędnicy mieli stać w opozycji do proponowanych przez rząd Republiki Federalnej Niemiec rozwiązań energetycznych i obierali tym samym rzekomo prorosyjskie stanowisko. Sprawą zajął się Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV), który miesiącami miał zbierać dowody na działania wspierające rosyjskie interesy, z niekorzyścią dla Niemiec.

Ministerstwo gospodarki i energii RFN odmówiło komentarza w tej kwestii, ale miało zapowiedzieć ścisłą współpracę z odpowiedniki służbami, w związku z zaistniałą sytuacją.

Wstrzymane dostawy gazu

Tymczasem dostawy rosyjskiego gazu do Europy gazociągiem Nord Stream zostały wstrzymane. Oficjalny powód to potrzeba przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Rosyjski gigant energetyczny zapowiedział, że przerwa w dostawach potrwa trzy dni. Według doniesień medialnych, pracom konserwacyjnym ma zostać poddany kompresor gazu w tłoczni "Portowaja", która jest położona niedaleko Wyborga i granicy z Finlandią, co stanowi kluczową część gazociągu, łączącego Rosję z Niemcami.

W związku z zagrożeniem długotrwałego wstrzymania dostaw surowców z Federacji Rosyjskiej do Europy, ostatnio kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Olaf Scholz zapewniał, iż kraj jest przygotowany na zbliżającą się zimę w większym stopniu niż początkowo zakładano. Tym samym polityk odniósł się do zaspokojenia niemieckiego zapotrzebowania na gaz. Wcześniej Scholz dwukrotnie zwracał się do rodaków, ostrzegając przed nadchodzącym kryzysem i apelując o solidarność.

