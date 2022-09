Ile rachunków zostało objętych wakacjami kredytowymi?

Całość wynosi 228 mld złotych – podało BIK, cytowane w czwartek, 1 września przez ISBnews.

Zawieszenie spłaty rat dotyczy 44,5 proc. spośród 1,97 mln złotowych kredytów mieszkaniowych i stanowi 58 proc. ich wartości do spłaty.

Skala zaraportowanych w BIK "wakacji od kredytu" potwierdza nie tylko sprawność operacyjną sektora bankowego, ale także to, że kredytobiorcy poważnie traktują spłatę kredytu mieszkaniowego. Kredyt na mieszkanie traktowany jest priorytetowo, jest on spłacany w pierwszej kolejności przed innymi zobowiązaniami, co potwierdza badanie opinii na zlecenie BIK pt. "Zobowiązania kredytowe Polaków".

Blisko połowa (47 proc.) badanych przyznała, że w sytuacji problemów finansowych najpierw opóźniłaby spłatę innych posiadanych kredytów, a dopiero w ostateczności spłatę raty kredytu mieszkaniowego.

– Jakość całego portfela kredytów gospodarstw domowych, pomimo niestabilnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, utrzymuje się nadal na dobrym, bezpiecznym poziomie. Potwierdza to analiza poziomu wskaźnika NPL, czyli udziału wartości kredytów opóźnionych powyżej 90 dni w stosunku do wartości wszystkich czynnych kredytów. Otóż wskaźnik NPL na koniec sierpnia br. dla wszystkich czynnych kredytów wyniósł 5,1 proc., a dla kredytów mieszkaniowych NPL był na poziomie 2,9 proc. Czynnikiem, który zapewne ograniczy wzrost liczby kredytów mieszkaniowych opóźnionych w spłacie powyżej 90 dni będą moratoria kredytowe zwane potocznie wakacjami kredytowymi. Jakość kredytów mieszkaniowych zostanie więc zahibernowana do końca 2023 roku. Wyzwaniem będzie rok 2024, szczególnie gdy stopy procentowe istotnie nie spadną, a sytuacja gospodarcza będzie się pogarszać – powiedział główny analityk BIK Waldemar Rogowski.

Na 30 sierpnia 2022 roku banki zaraportowały do BIK skorzystanie z wakacji kredytowych przez 1,5 mln osób.

